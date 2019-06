Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sexualdelikt in Neunkirchen - Kriminalpolizei sucht Zeugin

Neunkirchen (ots)

Gestern erhielt die Kripo Siegen Kenntnis von einem Sexualdelikt, welches sich bereits am Mittwoch, dem 15.05.2019, gegen 16:00 Uhr, in Neunkirchen auf einem Gehweg hinter dem Rewe-Markt ereignet haben soll. Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten eine mögliche Zeugin, die dort vorbei zu ihrem Fahrzeug gegangen ist. Es handelt sich dabei um eine circa 60-jährige Dame, welche vermutlich einen silbernen oder weißen Kleinwagen fuhr. Diese und eventuell weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Siegen unter der Nummer 0271-7099-0 in Verbindung zu setzen.

