Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw-Fahrer alkoholisiert - Einparkversuch endete mit 11.000,- Sachschaden

Wilnsdorf (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, versuchte ein 42-jähriger Wilnsdorfer seinen Audi zu Hause einzuparken. Dies misslang allerdings gründlich: Beim Parken spielte er "Billard" und rammte mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen, zwei fremde Pkw, einen Hohlblockstein und eine Sichtschutzwand. Den dabei entstanden Sachschaden schätzten die Beamten auf circa 11.000,- Euro. Der Grund für den missglückten Einparkversuch war schnell gefunden: Der 42-Jährige hatte sich stark alkoholisiert an das Steuer gesetzt. Was folgte, war eine Blutprobe auf der Polizeiwache Wilnsdorf und die Sicherstellung des Führerscheines.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell