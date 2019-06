Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche scheiterten - Türen und Fenster waren gesichert

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Zwischen dem 06. Juni und 09. Juni ereigneten sich mehrere Einbruchsversuche.

In Kreuztal-Buschütten versuchten Unbekannte in eine Geschäft in der Siegener Straße einzudringen. Sie hebelten mit einem Werkzeug am Fensterahmen, konnten diesen aber nicht öffnen.

In Hilchenbach-Dahlbruch versuchten ebenfalls Unbekannte an einem Einfamilienhaus "In der Mahlbach" die Haustüre aufzuhebeln, was ebenfalls misslang.

Selbiges versuchten Unbekannte in Siegen-Feuersbach. Auch hier scheiterten die Täter bei Versuch die Haustüre an einem Mehrfamilienhaus in der Stürbergstraße aufzuhebeln.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den genannten Fällen unter 0271/7099-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

