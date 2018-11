POL-RE: Dorsten: Bewaffneter Ladendieb geht in U-Haft

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Samstagabend einen Ladendieb festgenommen. Der 21-jährige Mann wurde gegen 19.20 Uhr dabei erwischt, wie er zwei CDs aus einem Elektronikmarkt am Europaplatz stehlen wollte. Als der Ladendetektiv den jungen Mann aufhalten wollte, wehrte sich der 21-Jährige mit einem Messer. Polizeibeamte nahmen den Täter daraufhin fest - und brachten ihn zur Wache. Am Sonntag wurde er beim Amtsgericht Gladbeck vorgeführt - dort wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der junge Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

