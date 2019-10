Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (15.10.), um 11.20 Uhr, fuhr eine 44-jährige Frau aus Bünde auf der Straße Im Niederbrock in ihrem PKW Richtung Steinstraße. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Mann aus Löhne auf der Steinstraße aus Richtung Lübbecker Straße kommend. An der Kreuzung beider Straßen verursachte die Fahrerin eines weißen Toyota Aygo einen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten schwarzen Porsche Cayenne. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 9.000 Euro.

