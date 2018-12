POL-HK: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Schneverdingen (ots) - Am Abend des 01.12.2018 stellten Beamte der Polizei Schneverdingen im Rahmen der Streifentätigkeit bei einer amtsbekannten Person aus dem Raum Walsrode ein defektes Rücklicht am hochwertigen Mountainbike fest. Die anschließenden Überprüfung der Fahrradrahmennummer ergab, dass das Fahrrad im Raum Hamburg entwendet worden ist. Das Fahrrad ist daraufhin sichergestellt worden. Das Ermittlungsverfahren richtet sich nunmehr gegen den in Rede stehenden Fahrradfahrer.

