POL-ESW: Pressebericht 12.12.2019-2

49-jähriger Pkw-Fahrer prallt gegen einen Baum und wird dabei leicht verletzt

Am Donnerstagvormittag gegen 11.55 Uhr befuhr ein 49-Jähriger Mann aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Landesstraße L 3301 von Kammerbach in Richtung Naturpark Meißner.

Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geriet der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Bankette. Daraufhin verlor der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte letztlich über die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich mit der Beifahrertür gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Auto befreien und trug bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden davon.

Der Pkw war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit, so dass der 49-jährige Fahrer die Abschleppung seines Fahrzeugs veranlassen musste. Neben dem beschädigten Auto in Höhe von 5000 Euro wurde noch ein Leitpfosten mit einer Schadenshöhe von 50 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl aus Steinbruch; Diebe stehlen 150 Liter Diesel im Wert von 195 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit vom Mittwoch, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 06.00 Uhr haben unbekannte Täter in einem Steinbruch im Ringgau an der Landesstraße L 3245 etwa 1,5 Kilometer vor der Ortslage von Röhrda Dieselkraftstoff geklaut. Die Täter nahmen sich in dem Steinbruch einen abgestellten Radlader vor und zapften aus der Arbeitsmaschine dann ca. 150 Liter Dieselkraftstoff ab.Der Stehlwert des entwendeten Kraftstoffes liegt bei ca. 195 Euro.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

