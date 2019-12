Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.12.19

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

14.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich um 14:40 Uhr am gestrigen Nachmittag in Berkatal-Frankershausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal die Straße "Leppermühle" in Richtung Frankenhain. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrspur, wo es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam, der von einer 56-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt.

Sowohl ein 49-Jähriger aus Wanfried als auch ein 72-Jähriger aus Wanfried scherten in der Ortslage von Wanfried-Aue (Lange Straße) mit ihren Autos aus, da sie an ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen vorbeifahren wollten. Dadurch touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern Vormittag um 11:30 Uhr.

Um 09:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Albungen kam ihr ein Fahrzeug entgegen, der plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 32-Jährige musste mit ihrem Auto stark nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch streifte sie mit ihrem Auto die Schutzplanke, wodurch Sachschaden an ihrem Fahrzeug entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 21:53 Uhr, zwischen Großalmerode und Helsa ereignet hat. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa befuhr die B 451 in Richtung Helsa, wobei er kurzfristig die Kontrolle über sein Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einer 56-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde.

Um 21:11 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger Lkw-Fahrer (Transporter) aus Rumänien auf schneebedeckter Fahrbahn die L 3238 in der Gemarkung von Quentel. Dabei rutschte er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße in den dortigen Straßengraben, wo er dann aus der "festgefahrenen" Situation herausgezogen werden musste. Schaden entstand offensichtlich nicht.

Im Einmündungsbereich zur Hambergstraße in Retterode beabsichtigte gestern Abend, um 22;42 Uhr, ein 24-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw nach rechts in Richtung "Meißnerblick" abzubiegen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er mit dem Auto geradeaus von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Mauer. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 13:10 Uhr befuhr gestern Mittag ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Staufenberg die Straße "Hinter dem Deich" in Witzenhausen. Er beabsichtigte nach rechts in Richtung der Werrabrücke abzubiegen, übersah aber den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 45-Jährigen aus Witzenhausen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

