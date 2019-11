Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogenmühle in der Jackentasche

Kaiserslautern (ots)

Weil er an einer Körperverletzung in der Münchstraße beteiligt war, haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen einen Mann kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurden seine Sachen nach entsprechenden Dokumenten durchsucht. Dabei kam in seiner Jackentasche ein sogenannter "Grinder", wie er zum Zerkleinern und Vermengen von Tabak mit Haschisch oder Marihuana verwendet wird, zum Vorschein. An dem Grinder befanden sich Anhaftungen, bei denen es sich um Reste von Marihuana handeln dürfte. Der Gegenstand wurde sichergestellt.

Der Mann wurde schließlich als 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifiziert. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

