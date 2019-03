Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (05.03.2019) fuhr gegen 17.30 Uhr eine 60 jährige Unnaerin auf der Stehfenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung Natorper Straße/Oelpfad beabsichtigte sie geradeaus weiterzufahren. Sie hielt zunächst an und übersah dann beim Anfahren eine von links kommende 57 jährige Holzwickederin. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei sich die Unnaerin leicht verletzte, aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10 500 Euro.

