Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl entspannt vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, haben sich Polizeibeamte am Dienstagnachmittag Zugang zu einer Wohnung im Stadtgebiet verschafft. Die Fahnder waren mit dem Haftbefehl in der Tasche zu der Adresse des 28-Jährigen Mannes ausgerückt. Nachdem sie an der Wohnungstür geklopft hatten, konnten sie drinnen zwar Geräusche hören, es öffnete aber niemand die Tür.

Daraufhin drangen die Beamten in die Wohnung ein und fanden den gesuchten 28-Jährigen ganz entspannt auf einer Matratze liegend. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Weil der Mann die geforderte Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht bezahlen konnte, wurde er mitgenommen und verbüßt nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen im Gefängnis. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell