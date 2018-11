POL-GM: 211118-1246: Baustellenampel umgefahren und geflüchtet

Wipperfürth (ots) - Die Baustellenampeln am Kölner-Tor-Platz hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagabend (20. November) außer Betrieb gesetzt, nachdem er eine der Ampeln umgefahren hatte. Gegen 18.20 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass die Ampelanlage außer Funktion sei und lediglich gelbes Blinklicht anzeige. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fand daraufhin eine der Ampeln am Kreisverkehr unfallbeschädigt vor; sie wurde noch am Abend vom Baustellenbetreiber wieder in ans Laufen gebracht. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

