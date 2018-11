POL-GM: 211118-1245: Oranger Pritschenwagen gesucht

Radevormwald (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag (16. November) ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines orangefarbenen Pritschenwagens. Ein Zeuge hatte gegen 13.00 Uhr bemerkt, wie der Pritschenwagen auf der Hochsteinstraße bei der Vorbeifahrt den Spiegel eines geparkten PKW traf. Der Fahrer des Pritschenwagens hielt anschließend für kurze Zeit in der Wiesenstraße an, setzte seine Fahrt dann aber fort; der Mann soll längere, nach hinten gekämmte Haare gehabt haben. Ermittlungen bei einem Baustellenbetreiber in der Wiesenstraße und beim städtischen Bauhof brachten bislang keine Erkenntnisse zu dem Verursacher. Hinweise zur Herkunft des Pritschenswagen nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

