POL-GM: 211118-1242: In Wohnhaus eingestiegen

Engelskirchen (ots) - In ein Haus an der Straße "Stöckereichen" sind Einbrecher am Dienstagnachmittag (20. November) eingestiegen. Zwischen 16.30 und 19.30 Uhr konnten die Täter ein Fenster öffnen und fanden bei der Durchsuchung des Hauses mehrere Uhren sowie eine Spardose. Sollten Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sein, teilen Sie dies bitte der Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 mit. Nutzen Sie auch das Beratungsangebot Ihrer polizeilichen Beratungsstelle. Hier können Sie erfahren, wie Sie Ihr Hab und Gut vor Einbrechern schützen können. Terminabsprachen sind telefonisch unter der Rufnummer 02261 8199-880 oder auch unter der E-Mail-Adresse Vorbeugung.Gummersbach@polizei.nrw.de möglich.

