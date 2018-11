POL-GM: 211118-1241: Zwei Einbrüche in Wiehl

Wiehl (ots) - Einbrüche in ein Jugendzentrum und ein Wohnhaus hat die Polizei am Dienstag (20. November) in Wiehl aufgenommen. In das an der Wiesenstraße gelegene Jugendzentrum gelangten die Täter zwischen 19 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen sie zunächst die Scheibe der Eingangstüre ein. Aus den Räumlichkeiten nahmen sie ein Fernsehgerät und ein Laptop mit. Eine nur 40-minütige Abwesenheit nutzten Einbrecher am Dienstagvormittag aus, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weiher-Passage einzusteigen. Dabei hebelten die Täter die Eingangstüre einer im Dachgeschoss gelegenen Wohnung auf und entkamen mit Schmuck, einem Handy und Bargeld. Während der Tatzeit zwischen 10.30 und 11.10 Uhr hatten sich im Hausflur zwei Männer und zwei Frauen mit südländischem Erscheinungsbild aufgehalten, die eventuell für die Tat in Frage kommen. Die beiden Männer waren etwa 185 cm groß, von normaler Statur und hatten schwarze Haare. Die Frauen waren von kräftiger Statur, hatten lange schwarze Haare und führten jeweils eine Handtasche mit. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

