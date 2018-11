POL-GM: 201118-1240: Trickdiebstahl auf Kinderspielplatz

Radevormwald (ots) - Auf einem Kinderspielplatz haben drei Unbekannte am Montag (19. November) einen 43-jährigen Vater in ein Gespräch verwickelt - dieser stellte später fest, dass die Männer die Gelegenheit offenbar zum Diebstahl seines Mobiltelefons nutzten. Der Mann aus Radevormwald war gegen 14.15 Uhr von den etwa 30-35 Jahre alten Männern angesprochen worden. Sie führten eine Mappe mit Bildern von Rettungshubschraubern und Krankenwagen mit und gaben an, Geld für einen Kinderkrankenwagen zu sammeln. Während zwei der Männer dem 43-Jährigen die Mappe mit den Fotos zeigten, hielt sich der dritte im Bereich des abgestellten Kinderwagens auf. Nachdem sich die Männer mit einem schwarzen Skoda entfernt hatten, stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Mobiltelefons fest, welches sich zuvor in einer Tasche am Kinderwagen befunden hatte. Alle drei Männer waren mit einer blauen Jeans und jeweils einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell