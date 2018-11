POL-GM: 201118-1239: Kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen und unter Drogenverdacht

Wiehl (ots) - Eine Reihe von Straftaten traten bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag (19. November) auf der Straße "Ohlerhammer" zu Tage. Gegen 10:45 Uhr war ein 35-jähriger Autofahrer aus Wiehl in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Mann gab sofort zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daneben stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen, der Wagen nicht zugelassen und der 35-Jährige selbst offenbar unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand, so dass ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den 35-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

