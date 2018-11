POL-DO: Frau stürzt nach Zusammenprall mit Hund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1516

Bereits am 1. November ist eine 58-jährige Dortmunderin nach einem Zusammenprall mit einem Golden Retriever auf einer Lüner Hundewiese schwer verletzt worden. Weil die Frau den Vorfall erst später der Polizei meldete, sucht diese nun dringend Zeugen des Vorfalls.

Ermittlungen zufolge führte die 58-Jährige ihren Hund gegen 10.30 Uhr in dem Hundewald "Doghausen" in Lünen spazieren. Als sie ihren Hund ableinen wollte, kam ein Golden Retriever aus nördlicher Richtung auf sie zugelaufen. Der Hund stieß gegen ihr Knie, so dass sie schließlich zu Boden stürzte. Im Krankenhaus wurde anschließend ein komplizierter Trümmerbruch diagnostiziert.

Bei der fremden Hundehalterin handelte es sich Zeugenaussagen zufolge um eine etwa 45-jährige Frau mit dunkelblonden Haaren. Sie war etwa 1,60 bis 1,65 m groß, trug einen blauen Mantel und sprach vermutlich mit polnischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person sowie der etwa dreijährigen weißen Golden-Retriever Hündin geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

