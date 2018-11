Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1514

Ein Motorradfahrer (20) aus Dortmund ist am Sonntag (11. November) um 11.05 Uhr auf der Hagener Straße in Dortmund mit dem Auto einer Dortmunderin (81) kollidiert und schwer verletzt worden.

Die Seniorin fuhr auf der Hagener Straße in Richtung Süden und wollte nach links in die Straße Am Truxhof abbiegen. Der Motorradfahrer fuhr auf der Hagener Straße in gleiche Richtung, überholte zwei vor ihm fahrende Pkw und wollte ebenfalls nach links abbiegen. Dabei prallte er gegen den Wagen der 81-Jährigen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Motorrad und Auto mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf cirka 10.000 Euro.

