Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1509

Drei Männer sind am Samstag (10. November) um 1:52 Uhr in Lünen vorläufig festgenommen worden.

Dem Trio wird ein versuchter Einbruch in ein Firmengebäude an der Willi-Melchers-Straße vorgeworfen. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Er hatte die Tatverdächtigen an einem Firmengebäude beobachtet. Als die Männer den Zeugen bemerkten, entfernten sie sich.

Eine Polizeistreife griff die drei Tatverdächtigen in Tatortnähe auf. Sie gaben an, spazieren zu gehen. Einer der drei hatte Autoschlüssel dabei. Der Wagen war in der Nähe geparkt. Im Kofferraum fanden die Polizisten unter anderem Werkzeuge, die auch für Einbrüche in Frage kommen. Hinter einer Hecke fanden die Beamten außerdem eine Tasche, in der sich weiteres mutmaßliches Einbruchwerkzeug befand. Der Zeuge hatte angegeben, dass die drei Tatverdächtigen eine Tasche bei sich hatten. An einer Tür zum Verkaufsraum der Firma wurden frische Hebelspuren festgestellt.

Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur Wache Lünen gebracht.

Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Kim Freigang

Telefon: 0231-132-1023

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell