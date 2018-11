POL-DO: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1515

Polizisten haben am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Lauestraße in Dortmund-Rahm einen 51-jährigen Dortmunder vorläufig festgenommen.

Nachbarn hatten verdächtige Geräusche in der zurzeit unbewohnten Wohnung gehört und um 22.01 Uhr die Polizei alarmiert.

Der mutmaßliche Einbrecher hatte sich über den Balkon und durch Aufbrechen der Terrassentür Zutritt in die Wohnung verschafft. Polizisten umstellten das Gebäude. Der Mann zeigte sich an der Tür und ließ sich festnehmen, ohne Widerstand zu leisten. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

