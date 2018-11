POL-DO: Eine Schwerverletzte bei Alleinunfall in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1512

Eine Autofahrerin ist am Freitag (9.11.) gegen 19.20 Uhr im Wallbereich mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Möglicherweise lag ein medizinischer Notfall vor.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 47-Jährige aus Schwerte mit ihrem Wagen auf dem Hiltropwall in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Hohen Straße hielt sie an einer Ampel, fuhr dann jedoch offenbar bei Rotlicht weiter. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf den Schutzstreifen für Fußgänger und prallte schließlich gegen einen Baum.

Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.

