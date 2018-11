POL-GM: 211118-1243: 64-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 30 musste am Dienstag (20. November) eine 64-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau aus Wipperfürth hatte gegen 17 Uhr die K 30 zwischen Wasserfuhr und Kreuzberg befahren, als ihr in einer Kurve eine 33-Jährige entgegenkam. Die beiden Autos prallten frontal ineinander, wobei die ebenfalls in Wipperfürth wohnende 33-Jährige sowie ihr mitfahrendes Kleinkind den Unfall unverletzt überstanden. Die beiden schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

