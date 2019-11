Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kassenautomat beschädigt - Tat gefilmt

Kaiserslautern (ots)

Der Kassenautomat eines Parkhauses am Rittersberg ist in den vergangenen Tagen von Unbekannten beschädigt worden. Am Dienstag ging bei der Polizei die Anzeige ein, dass die Täter die Überwachungskamera über dem Automaten samt Kabel abgerissen und dadurch offenbar einen Kurzschluss im Gerät verursacht haben, wodurch das System einen Schaden erlitt.

Bei einer ersten Sichtung des Videomaterials seien zwei männliche Personen zu sehen, die am frühen Morgen des 1. November an der Hauswand der Passage neben dem Kassenautomaten lehnen. Gegen 5.20 Uhr greift einer der beiden zur Kamera, danach fällt das Bild aus.

Die Kamera wurde bei den Ermittlungen vor Ort im Parkhaus gefunden; sie war samt Kabel von der Wand gerissen worden. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Die Suche nach den Tätern läuft... |cri

