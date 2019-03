Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Brennholzlager geriet in Brand

Meißenheim (ots)

Vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe einer bislang unbekannten Person, hat am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr, zu einem Brand eines Holzstapels in der Älterstraße geführt. Noch bevor die verständigte Feuerwehr am Brandort eintraf, konnte das Feuer von den Eigentümern gelöscht werden. Durch die Floriansjünger wurde im Anschluss dafür gesorgt, dass das Feuer nicht wieder ausbrechen konnte. Die Beamten des Polizeiposten Schwanau haben Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

