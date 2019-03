Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Wenig Beute bei Firmeneinbrüchen

Oppenau (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein. Zuvor durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun und hebelten ein Fenster des Betriebes auf.Nach dem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Der dadurch verursachte Sachschaden überstieg den Wert der Beute bei Weitem. Möglicherweise dieselben Täter stiegen in der gleichen Nacht abermals in ein Firmengebäude ein. Diesmal in der Gewerbestraße. Auch hier gelangten die ungebetenen Gäste über ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel die Beute hier ebenfalls sehr dürftig aus. In beiden Fällen hatten es die Ganoven ausschließlich auf Bargeld abgesehen und verursachten auch im zweiten Fall einen erheblichen Sachschaden. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

