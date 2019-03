Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Leichtkraftrad-Fahrer tödlich verletzt

Zeuge gesucht

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend, 22:15 Uhr, überholte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer auf der K 3711 von Niederbühl in Richtung Förch einen silberfarbenen Mercedes. Hierbei übersah der Überholende ein ordnungsgemäß entgegenkommendes Leichtkraftrad. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Hierbei erlitt der 59-jährige Leichtkraftradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Vom Rettungsdienst waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen eingesetzt. Die örtliche Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle und Sperrung der K 3711 wurden durch Polizeistreifen des Polizeireviers Rastatt durchgeführt. Die Unfallaufnahme übernahmen Beamte der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden zur weiteren Begutachtung sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Die K 3711 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme um 01:45 Uhr voll gesperrt.

Der überholte Pkw, es soll sich um einen silberfarbenen Mercedes handeln, fuhr weiter. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden, Telefon 07221/6800, als Zeuge zu melden!

/Him

