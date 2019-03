Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall mit Folgen

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend im Richard-Wagner-Ring hatte für den jugendlichen Unfallverursacher nicht nur körperliche, sondern auch rechtliche Folgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Rollerfahrer gegen 18.15 Uhr dem Ford eines vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers auf und kam so zu Fall. Hierbei trug der junge Mann leichte Verletzungen davon. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten die Ermittler fest, dass die Leistung des Motorrollers durch technische Veränderungen erhöht wurde. Da so auch die Betriebserlaubnis erloschen war und der junge Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß, sieht er nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

