Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Handfester Disput

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die verbale Auseinandersetzung dreier Männer endete am frühen Dienstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straßburger Straße in einer handfesten Auseinandersetzung. Nach aktuellem Kenntnisstand soll ein noch unbekannter Autofahrer kurz vor 17 Uhr mit einem 21 Jahre alten Mann in Streit geraten sein, da der Autofahrer das Fahrrad des jungen Mannes zuvor mit seinem Wagen touchiert hatte. Im Zuge des Disputs soll dann nicht nur der Autofahrer den 21-Jährigen massiv angegangen haben, auch dessen Beifahrer soll hinzugekommen sein und dem jungen Mann einen Schlag versetzt haben, bevor sie dann in einem silbernen VW mit französischem Kennzeichen das Weite suchten. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und nehmen unter der Telefonnummer: 07851 893-0 Zeugenhinweise entgegen.

