POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Laubengasse auf der Suche nach dem Fahrer eines mutmaßlich hellen Fahrzeuges. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen gegen 22.20 Uhr von der Laubengasse in die Zellerstraße abgebogen sein und hierbei eine 19-jährige Rennradfahrerin übersehen haben. Die junge Frau konnte dem Autofahrer eigenen Angaben zufolge zwar noch ausweichen, stürzte hierbei jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

