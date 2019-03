Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Obertsrot, B 462 - Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß -Nachtragsmeldung-

Gernsbach, Obertsrot (ots)

Nach der Frontalkollision heute Morgen auf der B 462 bei Obertsrot ist die Bundesstraße nach einer zwischenzeitlich halbseitigen Verkehrsführung seit kurz vor 13 Uhr wieder frei befahrbar. Die beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden auf rund 40.000 Euro beziffert.

Ursprungsmeldung vom 20.03.2019, 11.54 Uhr

Gernsbach, Obertsrot, B 462 - Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß Derzeit ist die B 462 zwischen Obertsrot und Hilpertsau nach einem Frontalzusammenstoß blockiert und komplett gesperrt. Fahrzeuge aus Richtung Gernsbach werden nach Obertsrot abgeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Fahrerin eines Mercedes kurz vor 11 Uhr in einer Rechtskurve aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammengeprallt. Der Fahrer des Suzuki dürfte sich schwerer verletzt haben und ist bereits mit einem Rettungswagen auf dem Weg in ein örtliches Krankenhaus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und eines in der A-Klasse mitfahrendes Kind trugen leichte Verletzungen davon und mussten ebenfalls vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden dürfte im Bereich von mehreren Zehntausend Euro liegen.

