Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei sucht nach Unfallflucht weißen VW Caddy

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen in der Karlsruher Straße auf der Suche nach Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines mutmaßlich weißen VW Caddy hat hierbei zwischen 8.35 Uhr und 8.50 Uhr den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nummer 64 geparkten Mercedes Vito gestreift und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Zurück blieben nicht nur Kunststoffteile des Verursacherfahrzeugs, anhand derer sich erschließen lässt, dass es sich um einen weißen VW Caddy gehandelt haben dürfte, sondern auch ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise zum nun gesuchten Wagen und/oder dessen Fahrer, werden unter der Rufnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden Baden erbeten.

