Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Kontrolle durch den kommunalen Ordnungsdienst

Kippenheim (ots)

Da ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrollers im Zuge einer Kontrolle am frühen Dienstagabend in der Straße "Freimatte" zwar keinen Führerschein, jedoch einen beachtlichen Atemalkoholwert vorweisen konnte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Lahr. Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes wurden gegen 18 Uhr auf den Anfang Dreißiger aufmerksam und meldeten ihre Feststellungen umgehend den Ermittlungsbeamten. Diese ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

