POL-ESW: Polizei registriert erneut Fälle von Enkeltrick; Opfer erkennen den Betrugsversuch; Betrügereien laufen ins Leere

Eschwege (ots)

Zu den am Dienstag (PM v. 10.12.2019) gemeldeten Fällen von versuchtem Enkeltrick u.a. durch Schockanruf sind im Laufe des Mittwochs neue Fälle hinzugekommen.

Am Mittwochmittag sind zwei Fälle von versuchtem Betrug durch den sog. "Enkeltrick" bei der Polizei in Witzenhausen bekannt geworden. In beiden Fällen wurden die Opfer aber misstrauisch, so dass es jeweils bei einem versuchten Betrug geblieben ist.

Zunächst wurde mittags um kurz nach zwölf eine 86-jährige Frau aus Witzenhausen von einem unbekannten Mann angerufen, der sich durch eine geschickte Gesprächsführung versuchte, als angeblicher Enkel "Erik" bei der älteren Dame einzuschmeicheln. Der Betrug flog jedoch sofort auf und die Dame legte auf, da sie keinen Enkel mit diesem Namen hat. Der Betrüger, der hochdeutsch sprach und vom Sprachmuster ca. 35-40 Jahre alt sein könnte, hatte daher keine Möglichkeit, seine Lügengeschichte weiterzuspinnen und irgendwelche Forderungen zu stellen.

In einem weiteren Fall wurde eine 87-jährige, ebenfalls aus Witzenhausen stammende, Frau am gleichen Tag gegen 12.35 Uhr angerufen. Dieses Mal handelte es sich um eine weibliche Anruferin, die sich als Verwandte ausgab. Unter dem Vorwand, etwas ersteigert zu haben und dafür Geld zu benötigen, versuchte die unbekannte Anruferin bei der älteren Dame einen Geldbetrag zu erschleichen. Die 87-jährige wurde im Verlauf des Gesprächs allerdings misstrauisch und beendete dann das Telefonat. In beiden Fällen kam es somit glücklicherweise zu keinen finanziellen Schäden bei den beiden Opfern.

Im Bereich der Stadt Kassel und in anderen Landkreisen in Nordhessen kam es in der jüngsten Vergangenheit zu einer Reihe ähnlich gelagerter Delikte, bei denen die Opfer von den Betrügern zum Teil um mehrere tausend Euro erleichtert wurden.

Die Polizei warnt daher aus gegebener Veranlassung vor ähnlichen Anrufen und gibt die folgenden Präventionstipps.

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

-Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

-Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

