Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271019-957: Brennende Mülltonne beschädigt Kirchenfenster

Radevormwald (ots)

In der Keilbecker Straße hat gegen 04.30 Uhr am Freitag (25. Oktober) eine Mülltonne gebrannt. Die Tonne stand unterhalb eines Fensters an der dortigen Kirche; aufgrund der Hitzeeinwirkung ist das Fenster zu Bruch gegangen. Da etwa zeitgleich in der nicht weit entfernten Hohenzollernstraße ein weiterer Brand gelöscht werden musste - ein Unbekannter hatte auf einem Gehweg mehrere Bücher in Brand gesetzt - geht die Polizei davon aus, dass die Mülltonne absichtlich in Brand gesetzt worden ist. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990.

