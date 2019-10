Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271019-955: Flucht mit geklautem Quad endete in Gartenzaun

Bergneustadt (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich am Samstag (26. Oktober) ein Quadfahrer in Bergneustadt-Hackenberg entziehen; wie sich herausstellte, war das Quad gestohlen. Gegen 23.25 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung das Quad im Bereich der Straße "Schöne Aussicht" anhalten wollen. Der Fahrer, ein 30-Jähriger aus Wiehl, beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. In der Straße "Zur Steinbreche" verlor er die Kontrolle über das Quad und fuhr in einen Gartenzaun. Anschließend versuchte er seine Flucht zu Fuß fortzusetzen; er konnte aber kurze Zeit später von den Polizisten eingeholt und festgehalten werden. Wie sich herausstellte, war das Quad gestohlen, der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und er stand zudem unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln, was eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Weil gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vorlag, endete die missglückte Flucht in einer Festnahme.

