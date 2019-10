Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271019-953: Unbekannter schlägt 25-Jährigen nieder - Zeugen gesucht

Lindlar (ots)

Vor dem Festzelt am katholischen Jugendheim in Lindlar-Frielingsdorf ist am frühen Samstagmorgen (26. Oktober) ein 25-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der Geschädigte war gegen 04.40 Uhr auf einen Streit zwischen dem Unbekannten und einer ebenfalls nicht bekannten Frau aufmerksam geworden. Als er sich den beiden näherte, ging der Mann plötzlich auf den 25-Jährigen los, schlug ihn nieder und trat auf sein Opfer ein. Als ein Zeuge dem Geschädigten zur Hilfe eilte, flüchtete der unbekannte Täter. Der Angreifer ist etwa 180 cm groß, von schlanker Statur, hatte kurze dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

