POL-GM: 251019-951: 92-Jähriger fuhr Schlangenlinien

Den Führerschein eines 92-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis hat die Polizei am Donnerstag (24. Oktober) sichergestellt, weil der Senior offenbar fahruntüchtig war. Eine Zeugin hatte sich gegen 17.40 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil der 92-Jährige in Schlangenlinien fuhr und dabei teilweise auf den Gehweg geraten war. Auch als eine Streifenwagenbesatzung aufgeschlossen hatte, legte der Mann weiterhin eine gefährliche Fahrweise an den Tag - entgegenkommende Motorradfahrer mussten ausweichen, weil der Autofahrer zu weit nach links gekommen war. Anhaltezeichen ignorierte der 92-Jährige ebenfalls; erst als der Mann auf der B 256 wegen eines wartenden Lastwagens anhalten musste, konnte die Polizei die gefährliche Fahrt beenden. Die Beamten brachten den Senior nach Hause und stellten den Führerschein sicher.

