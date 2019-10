POL-GM: 241019-948: Mit verkehrsuntüchtigem Fahrrad verunfallt

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Bei einem Verkehrsunfall in Gummersbach-Strombach hat sich ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Gummersbach am Mittwoch (23. Oktober) leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge war gegen 16.40 Uhr auf der Straße "Im Tal" in Richtung Hardt-Hanfgarten gefahren, als ein 57-Jähriger mit seinem Auto von der Straße "Zur Feste" kommend nach links in Richtung Weststraße abbog. Der 13-Jährige erkannte zwar die Gefahr - weil die Bremsen an seinem Fahrrad aber funktionsuntüchtig waren und nahezu keine Bremswirkung entfalteten, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite des Autos. Glücklicherweise erlitt er aber lediglich leichte Verletzungen, so dass er das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen konnte.

