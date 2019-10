Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241019-947: Mehrere Handys gestohlen

Gummersbach (ots)

Aus dem Ladengeschäft eines Mobilfunkanbieters haben Unbekannte am Mittwoch mehrere Handys aus der Ausstellung gestohlen. Drei Männer mit arabischen Aussehen im Alter von ca. 17 - 25 Jahren hatten das Geschäft in der Moltkestraße gegen 14.20 Uhr betreten und sich zunächst bezüglich der ausgestellten Geräte beraten lassen. In einem günstigen Augenblick rissen die Täter vier Handys von den Sicherungskabeln und rannten aus dem Laden.

Sie flüchteten gemeinsam mit einer vierten Person, die sich zuvor vor dem Geschäft aufgehalten hatte, über die Straße "Am Wehrenbeul" am alten Polizeigebäude an der Karlstraße vorbei; anschließend verlor sich ihre Spur. Zeugen, die die Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung der Täter: 1. 20 - 25 Jahre alt, Sportliche Statur, schwarze, lockige Haare - an den Seiten kurz rasiert, weißes T-Shirt, graue Daunenjacke 2. 17 - 22 Jahre alt, korpulente Statur, schwarzer Jogginganzug von adidas, dunkle Turnschuhe der Marke Nike mit roter Ferse 3. Normale Statur, grauer Pullover 4. Schwarze Haare, schwarze Bekleidung

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell