Polizei Münster

POL-MS: Nach Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Raub auf einen Discouter am Osttor sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der mit einer Sturmhaube maskierte Unbekannte kam am Freitagabend (5.7., 19:55 Uhr) in den Discounter und ging zielstrebig auf die Kasse zu. Dabei bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Nachdem die Angestellte die Kasse öffnete, griff er hinein, schnappte sich das Geld und flüchtete mit seiner Beute aus dem Laden. Vor dem Geschäft setzte er sich auf ein Fahrrad und fuhr vermutlich in Richtung Hiltruper See davon.

Der Unbekannte ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er ist schlank, hat braune Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Vermutlich war er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Hinweise an: 0251 275-0

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

