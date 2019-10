Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231019-945: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss beschlagnahmt

Gummersbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht hat die Polizei am Dienstag (22. Oktober) den Führerschein einer 56-jährigen Autofahrerin beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen 19.10 Uhr war einer 28-jährigen Autofahrerin auf der Straße "Am Sandberg" ein Auto entgegen gekommen, welches so weit mittig fuhr, dass sich die Autos seitlich berührten. Während die 28-Jährige an der Unfallstelle anhielt, setzte der entgegenkommende Wagen seine Fahrt fort. Durch Zeugenhinweise konnte das flüchtige Fahrzeug aber wenig später ermittelt und ebenso wie die vermutliche Fahrzeugführerin an der Halteranschrift angetroffen werden. Die 56-jährige Gummersbacherin stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, so dass die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete und den Führerschein beschlagnahmte.

