Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221019-943: Einbruch in Karosseriebetrieb

Gummersbach (ots)

In einen Karosseriebetrieb an der Gummersbacher Straße in Niederseßmar haben Unbekannte von Sonntag auf Montag eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst eine auf der Rückseite des Gebäudes gelegene Metalltüre auf und durchsuchten in der Firma das Büro sowie die Umkleideschränke der Mitarbeiter, welche sie ebenfalls allesamt aufhebelten. Mit Bargeld als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.00 Uhr am Sonntag (20. Oktober) und 07.00 Uhr am Montag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell