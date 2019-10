Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211019-940: PKW-Brand schnell gelöscht - Brandstiftung

Gummersbach (ots)

Zum Glück frühzeitig entdeckt wurde am Sonntagabend (20. Oktober) der Brand eines Geländewagens, der im Bereich der Einmündung Bornerhof / Von-Steinen-Straße abgestellt war. Gegen 19.45 Uhr hatten Zeugen eine Rauchentwicklung an der Fahrzeugfront bemerkt. Unbekannte hatten offenbar kurz zuvor einen Brandbeschleuniger im Bereich eines Vorderreifens entzündet. Durch die frühe Entdeckung konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass der Schaden an dem Fahrzeug relativ gering ausfiel. Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990.

