Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201019-937: Handy geraubt

Wiehl (ots)

Nach einem Diskothekenbesuch in der Brucher Straße ist einem 21-Jährigen aus Waldbröl das Handy geraubt worden. Bei der Anzeigenerstattung gab der Geschädigte an, dass er sich gegen 05.00 Uhr am Samstagmorgen (19. Oktober) auf dem Parkplatz der Diskothek befunden habe, als er plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten und daraufhin das Bewusstsein verloren habe. Als er wieder zu sich kam, war sein Handy verschwunden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnumer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

