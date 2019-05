Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 01.05.2019 zwischen 15:20 Uhr und 15:28 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Pirmasenser Straße in Zweibrücken-Niederauerbach beim Vorbeifahren einen dunkelgrünen Pkw der Marke Mercedes (E-Klasse), der vor dem Anwesen Nr. 62 geparkt war, und riss dessen Außenspiegel ab. Der Verursacher hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Zweibrücken-Oberauerbach weiter. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen gelben Pkw der Marke Fiat, Baujahr 1999, gehandelt haben. Darauf deuten an der Unfallstelle zurückgebliebene Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs hin. Der Schaden am geparkten Pkw beträgt ca. 600 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

