Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Hexetour" - Streit artet aus

Pirmasens (ots)

Am frühen Morgen des Maifeiertages kamen sich in einem Shuttlebus der Pirmasenser "Hexetour" zwei Pirmasenser Frauen aufgrund eines länger schwelenden Streites derart in die Haare, in dessen Verlauf die 32 - Jährige Pirmasenserin ihrer 25-Jährigen Kontrahentin an den Haaren zog. Die hinzugezogen Polizei konnte den Streit anschließend schlichten. Auf die Dame kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

