Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201019-938: Nächtlicher Einbruch in Bürogebäude

Waldbröl (ots)

Ein Bürogebäude in der Brandenburger Straße war in der Nacht zu Samstag (18./19. Oktober) das Ziel von Einbrechern. Zwischen 23.30 und 03.00 Uhr hebelten die Täter zunächst eine Zugangstür zum Treppenhaus auf und gingen von da aus noch mehrere Büroräume in gleicher Art und Weise an. Dabei erbeuteten Sie mehrere Bildschirme sowie ein Fernsehgerät. Ihre Beute transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

