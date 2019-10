Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht durch silbernes Auto auf Parkplatz: Polizei sucht unbekannte Augenzeugin

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am vergangenen Freitagmorgen ereignete sich in der Kasseler Nordstadt ein Unfall, bei dem offenbar ein silbernes Auto beim Versuch, rückwärts in eine Parklücke einzufahren, mit einem geparkten Motorrad kollidierte. Nachdem das Krad umfiel soll der silberne Wagen in nicht bekannte Richtung geflüchtet sein. Den beobachteten Unfallhergang schilderte eine bislang unbekannte Zeugin dem 28-jährigen Motorradbesitzer, nachdem dieser den Schaden bemerkte. Da er auf die Schnelle vergessen hatte, sich die Personalien der Frau zu notieren, erhoffen die zuständigen Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei, dass sich diese Zeugin nun meldet. Auch Hinweise durch weitere Zeugen werden erbeten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Vellmarer Polizeireviers Nord berichten, stellte der 28-Jährige aus Kassel das Krad gegen 08:30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Drogerie im Kasseler Struthbachweg ab. Als er nach einer halben Stunde vom Einkaufen zurückkehrte, lag sein Motorrad in der Parklücke beschädigt auf der rechten Seite. Nach dem kurzen Gespräch mit der Zeugin, die ihm den Hinweis auf das silberne Auto gab, alarmierte der Besitzer des Krads die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen konnten noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Unfallverursachers führen.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitte die unbekannte Augenzeugin, sich zu melden, da ihre Beobachtungen möglicherweise zur Aufklärung des Unfalls beitragen können. Auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei Kassel unter Tel. 0561- 9100 zu kontaktieren.

