Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schmuck bei Einbruch in Naumburg erbeutet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel):

Zu einem Einbruch in ein Haus in Naumburg, bei dem die bislang nicht identifizierten Täter brachial die Haustür öffneten, kam es am gestrigen Montagvormittag. Im Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume sowie den Keller und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die zuständigen Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen erbitten Zeugenhinweise.

Der Bewohner verließ das Haus im Kronbergweg, nahe "Zum Rennebach", gegen 08:30 Uhr, wie er den Beamten der Polizeistation Wolfhagen mitteilte. Als er gegen 12:30 Uhr am Mittag zurückkehrte, stellte er den in seiner Abwesenheit stattgefundenen Einbruch fest und rief die Polizei. Bei Eintreffen der Polizisten fehlte von den Tätern, die mehrere Schmuckstücke und Münzen erbeutet hatten, bereits jede Spur. Der angerichtete Schaden durch die Einbrecher wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittler bitten Zeugen, die relevante Wahrnehmungen im Bereich des Kronbergwegs in Naumburg gemacht haben, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692- 98290 oder bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell